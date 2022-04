Calcio: Ufficiale, Rangnick ct Austria ma resterà consulente ManUtd

Per il tecnico tedesco un biennale con rinnovo in caso di qualificazione a Euro2024 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ralf Rangnick è il nuovo ct dell'Austria ma manterrà l'incarico di consulente concordato col Manchester United quando, a fine novembre, ha accettato di sostituire ad interim l'esonerato Solskjaer. L'ufficialità arriva sia dalla Federcalcio di Vienna che dagli stessi Red Devils. Il 63enne tecnico tedesco ha firmato un biennale con rinnovo automatico per altri due anni in caso di qualificazione agli Europei del 2024 e inizierà la sua nuova avventura già da fine maggio, debuttando in panchina nelle sfide di Nations League contro Croazia, Danimarca e Francia una volta conclusa la Premier. Il lavoro con l'Austria non gli impedirà comunque di continuare a collaborare con lo United, dove il suo posto in panchina sarà preso, dalla prossima stagione, dall'olandese Erik Ten Hag. "E' per me un onore assumere l'incarico di ct dell'Austria, la prospettiva di giocare gli Europei in Germania con una squadra giovane e affamata di successi mi riempie di grandi aspettative. Ma allo stesso tempo non vedo l'ora di fare la mia parte per aiutare lo United a tornare di nuovo una potenza del calcio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Apr-22 13:19