Calciomercato: Newcastle. Lo svizzero Fabian Schar rinnova fino al 2024

Prolungamento biennale per il nazionale elvetico: "Era quello che volevo" NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabian Schär e il Newcastle insieme per altre due stagioni. Il club inglese ha annunciato il rinnovo biennale firmato dal nazionale svizzero, pilastro della squadra che Howe ha portato alla salvezza. Arrivato nel 2018 dal Deportivo La Coruna, il 30enne difensore vanta 98 presenze con i Magpies. "Sono felice di continuare a giocare in questo incredibile club. Il rinnovo è quello che volevo, perché sin dal mio primo giorno a Newcastle mi sono sentito a mio agio, adesso mi sento a casa e sono contento di continuare la mia avventura in questo club". "E' un grande professionista oltre che un giocatore estremamente importante nel nostro spogliatoio – le parole del tecnico Eddie Howe -. Sono felice che resti con noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Apr-22 11:03