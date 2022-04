Pallanuoto: World League. Settebello alla SuperFinal di Strasburgo

Gli azzurri battono Montenegro 9-7, domani finalissima contro la Serbia PODGORICA (MONTENEGRO) (ITALPRESS) – Missione compiuta: la nazionale strappa il pass per la SuperFinal di Strasburgo. Il Settebello tornato in versione extralusso, nella bolgia rumorosa ma mai ostile del "Sporting Club Moraca" di Podogorica, supera 9-7 (1-2, 2-0, 4-3, 2-2) il Montenegro padrone di casa nella prima semifinale della World League Europe Final Men 2022, garantendosi così un posto per l'evento in programma dal 23 al 29 luglio. Gli azzurri del ct Sandro Campagna incontreranno domani in finale (ore 21 con diretta su Rai Sport + HD), la Serbia, che nella seconda semifinale ha piegato la Spagna per 11-10. (ITALPRESS). mc/com 29-Apr-22 22:12