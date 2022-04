Tennis: Torneo Madrid. Sinner, Sonego e Fognini in tabellone

Musetti nelle qualificazioni, a guidare il seeding è Djokovic MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sono tre gli azzurri al via nel main draw del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si disputa sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Jannik Sinner, n.12 del ranking e 10 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tommy Paul, n.34 ATP; Lorenzo Sonego, n.27 del ranking, deve invece vedersela con il britannico Jack Draper, n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card; infine Fabio Fognini, n.50 del ranking, trova dall'altra parte della rete il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.20 ATP. Per quanto riguarda le qualificazioni c'è un solo azzurro in gara, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, n.61 del ranking e decima testa di serie delle "quali", fa il suo esordio domani contro il giapponese Yoshihito Nishioka, n.86 ATP. Tornando al main draw sono in gara 14 dei primi 16 giocatori del ranking mondiale: assenti giustificati il russo Daniil Medvedev, che sta recuperando dopo l'operazione alla schiena, e l'azzurro Matteo Berrettini, finalista 12 mesi fa, in riabilitazione dopo l'intervento alla mano destra. A guidare il seeding è il numero uno del mondo Novak Djokovic (vincitore nel 2011, 2016 e 2019) che precede il tedesco Alexander "Sascha" Zverev (n.3 ATP), campione in carica e trionfatore anche nel 2018, lo spagnolo Rafael Nadal (n.4 ATP), al rientro nel tour dopo l'infortunio alle costole e a segno già cinque volte in questo torneo (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017), il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 ATP), il norvegese Casper Ruud (n.7 ATP), il russo Andrey Rublev (n.8 ATP), l'altro spagnolo Carlos Alcaraz (n.9 ATP), reduce dal successo a Barcellona, ed il canadese Felix Auger-Aliassime (n.10 ATP). Le prime otto teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno. Tra i "past champion" in gara c'è anche il britannico Andy Murray (vincitore nel 2008 e nel 2015): lo scozzese, n.81 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, è atteso da un primo turno complicato con l'austriaco Dominic Thiem, n.93 ATP, in gara con il ranking protetto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 29-Apr-22 21:54