Basket: Nba. Memphis vince a Minnesota e chiude 4-2 la serie play-off

Per i Grizzlies c'è ora la sfida con i Golden State Warriors ROMA (ITALPRESS) – Memphis è l'ultima ad accedere al secondo turno dei play-off Nba. I Grizzlies si aggiudicano per 4-2 l'unica serie ancora in bilico della Western Conference, battendo in trasferta in gara-6 Minnesota Timberwolves per 114-106 nonostante i 30 punti di Edwards e i 24 di McDaniels. Tra gli ospiti, 23 punti di Brooks. Ora per Memphis c'è la sfida con i Golden State Warriors. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Apr-22 08:58