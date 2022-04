Calcio: Andreazzoli “Chiudiamo conto salvezza, dopo parleremo di futuro”

"Non dobbiamo accontentarci per avvalorare quello che abbiamo fatto col Napoli". EMPOLI (ITALPRESS) – L'Empoli vuole chiudere il discorso salvezza e ci proverà subito domani al Castellani contro il Torino. Parola di mister Aurelio Andreazzoli. "C'è tanta voglia di chiudere i conti – spiega il tecnico azzurro -, è stata una stagione bella ma anche faticosa. L'obiettivo che ci siamo posti non è stato raggiunto con me nella precedente esperienza e per questo, a maggior ragione, vorrei raggiungerlo. Mancano quattro gare e ci stiamo avvicinando, speriamo di poterlo fare domani. Per questo ci metteremo più energia possibile, non dobbiamo accontentarci per avvalorare quello che abbiamo fatto col Napoli. Con i partenopei – aggiunge Andreazzoli – vincere è stata una liberazione. Lavori sempre per vincere e quando non ci riesci ci manca qualcosa. Ci siamo scrollati di dosso un peso, abbiamo anche messo su la classifica". Il tecnico parla anche del Torino. "All'andata ci mise sotto fino a che eravamo in parità numerica – spiega -. Mi aspetto un Torino così, hanno fatto quattro gol a Bergamo che non è poco. Loro hanno una fisionomia, che però stanno cambiando nel tempo. Juric è stato bravo a limare i dettagli. Hanno fisicità, corrono, bisogna metterci sullo stesso piano. Dovremo essere bravi a calarci nella realtà che si prospetterà". "Ricci? Sono contento che stia trovando spazio. Ma non avevo dubbi, aveva bisogno del tempo per potersi ambientare. Ma quando ci sono qualità fisiche, morali e tecniche si supera tutto". Il tecnico parla anche del suo futuro. "Quando avremo fatto quel passettino che manca ne parleremo – spiega Andreazzoli – Non è un problema, c'è anche un contratto. Il problema era solo trovare la salvezza, poi il resto viene di conseguenza. Fioretto per la salvezza? I miei amici ciclisti si stanno scaldando – racconta – ma io sono in condizioni disastrose. Intanto ho cambiato dieta e bici. Vediamo quando avremo raggiunto l'obiettivo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/glb/red 30-Apr-22 17:48