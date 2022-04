Calcio: Sassuolo, Dionisi “Sono il primo responsabile”

"Difficile reagire dopo un 3-0 nei primi minuti" NAPOLI (ITALPRESS) – "Faccio fatica a trovare qualcosa che è andato giusto. Sono il primo responsabile, non bisogna trovare altri colpevoli. Difficile reagire dopo un 3-0 nei primi minuti". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi dopo la netta sconfitta per 6-1 contro il Napoli al 'Maradona'. Ai microfoni di Dazn, il tecnico neroverde tira in ballo il discorso sulle motivazioni: "Il Napoli veniva da una sconfitta discussa, noi abbiamo ricevuto complimenti per la partita con la Juventus – spiega -. Sulle palle inattive c'è qualcosa da migliorare ma la squadra sta facendo un buon percorso. La squadra è demoralizzata, forse potremo avere buone motivazioni per le prossime tre partite". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 30-Apr-22 17:19