Motomondiale: Test Jerez, miglior tempo Zarco davanti a Binder

Terzo Quartararo, decimo Bastianini JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tutti ancora in pista a Jerez all'indomani del Gran Premio di Spagna vinto da Pecco Bagnaia per una giornata di test. Il miglior tempo lo fa registrare già al mattino Johann Zarco, che con la Ducati della Pramac Racing ferma il cronometro a 1'37"136, precedendo di 158 millesimi Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). Terzo tempo, a tre decimi da Zarco, per il campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yamaha, quindi la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0"320). La prima Honda nella classifica dei tempi è quella di Pol Espargarò (+0"420) che precede Joan Mir su Suzuki e Aleix Espargarò su Aprilia. Chiudono la Top Ten di giornata, sempre con distacchi oltre i sei decimi rispetto a Zarco, Alex Rins (Suzuki), Jorge Martin (Pramac Racing) ed Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-22 18:18