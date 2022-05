Tennis: Torneo Madrid, Fognini subito fuori

Il 34enne ligure cede in due set a Basilashvili MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Primo turno fatale per Fabio Fognini al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 34enne di Arma di Taggia, numero 51 del mondo, esce subito di scena, sconfitto per 7-5 6-4 dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 27 Atp, che ora se la vedrà con Carlos Alcaraz. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-22 17:38