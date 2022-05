Abete “Ripartire dai giovani, sono la nostra priorità”

Presentato l'almanacco 2022 de "La Giovane Italia – gli under 19 in cui crediamo". ROMA (ITALPRESS) – "Si deve partire sempre dai giovani. Soprattutto per il mondo dilettantistico la priorità sono sempre i giovani, la possibilità che possano giocare in condizioni di qualità compatibile con l'impiantistica esistente. La crescita tecnica è importante ma l'aspetto sociale rimane sempre fondamentale". Lo ha detto presidente della LND Giancarlo Abete, nel corso della presentazione ufficiale dell'almanacco 2022 de "La Giovane Italia – gli under 19 in cui crediamo", a Roma. "Questa presentazione si inserisce in un contesto particolarmente favorevole e in un momento di grande sensibilità su questo tema", ha detto ancora Abete. Un percorso che la Lega Nazionale Dilettanti sostiene con forza. "Quest'anno c'è la presenza del calcio a 5 molto importante, quindi è un percorso condiviso perché la qualità dei ragazzi che vengono individuati vale sia per il mondo dilettantistico che per quello professionistico", ha concluso Abete. – foto spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 03-Mag-22 13:08