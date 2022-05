Calcio: Chelsea, tentazione Barça per Azplicueta e Marcos Alonso

Entrambi sono in scadenza nel 2023 e tornerebbero volentieri in Spagna BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo Andreas Christensen, il Barcellona continua a guardare al Chelsea per rinforzare la sua difesa. Secondo il "Mundo Deportivo", i blaugrana lavorano sotto traccia per Cesar Azpilicueta (32 anni) e Marcos Alonso (31), entrambi in scadenza nel 2023 e che sarebbero ben felici di sbarcare al Camp Nou. Azplicueta rappresenta una priorità per il Barça, sia per le sue qualità difensive – può giocare sia da centrale che sulle due fasce – sia per la sua capacità di leadership. Marcos Alonso già in passato è stato in orbita blaugrana e permetterebbe di colmare il vuoto del vice Jordi Alba, inoltre l'ex Fiorentina ha voglia di tornare in Spagna e farlo nel Barcellona dove ha giocato anche il padre sarebbe il coronamento di un sogno. La palla ora passa al Chelsea e alla sua nuova proprietà, con i due calciatori che sperano in un via libera a prezzo di saldo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Mag-22 09:59