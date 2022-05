Calcio: Conference, serbo Jovanovic arbitro Roma-Leicester

Aveva già diretto i giallorossi in occasione del 3-0 al Trabzonspor ad agosto ROMA (ITALPRESS) – Sarà il fischietto serbo Srdjan Jovanovic a dirigere giovedì sera alle 21, all'Olimpico, il ritorno della semifinale di Conference League fra Roma e Leicester. Jovanovic ha già diretto in questa stagione i giallorossi, in occasione del play-off di agosto quando, all'Olimpico, la squadra di Mourinho ha travolto 3-0 il Trabzonspor con i gol di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy. Nel complesso i precedenti dell'arbitro serbo con le italiane sono di tre vittorie (Dudelange-Milan 0-1, EL 18'-19; Roma-Trabzonspor 3-0, Conference '21-22; Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2, EL '21-22) e due sconfitte (Rennes-Lazio 2-0, EL '19-20; Chelsea-Juve 4-0, CL '21-22). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Mag-22 12:55