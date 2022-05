Calcio: Empoli, Corsi “Andreazzoli è il nostro tecnico ideale”

"Godiamoci questa salvezza, i nostri tifosi hanno fatto la differenza" FIRENZE (ITALPRESS) – "Andreazzoli è il nostro tecnico ideale. È un uomo che, al di là dei contenuti calcistici, credeva nell'idea di fare questa stagione, l'ha condivisa con noi ed è risultata vincente. Ci ritroveremo con lui e dovremo trovare quella convinzione che ci ha accompagnato in tutta questa stagione". Lo ha detto ai microfoni del 'Tgr Rai Toscana' il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Con i risultati dell'ultimo weekend, gli azzurri sono aritmeticamenti salvi: "Guardarsi indietro e pensare a questo nostro percorso è una cosa da matti. Ora ci siamo, ce la godiamo". "Ai nostri tifosi dico grazie perché la differenza la fanno loro nei momenti difficili – ha proseguito – La classifica è quella, i punti sono strameritati pero' l'ambiente si è rivelato come sempre vincente". Tornando infine sulla sconfitta casalinga di domenica scorsa rimediata per mano del Torino, Corsi ha concluso: "La prestazione è stata esemplare e mi è piaciuto molto il nostro portiere (Vicario, ndr) che ha detto che la partita è durata in realtà 78 minuti e l'abbiamo vinta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 03-Mag-22 15:40