Calcio: Inter, sirene inglesi per Lautaro e Bastoni

L'argentino piace all'Arsenal, sul difensore c'è il Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Le sirene della Premier League suonano per i giocatori dell'Inter. Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, in particolare, sono al centro di alcune voci di mercato che arrivano da Oltre Manica. Stando al "Times", il 24enne attaccante argentino sarebbe nel mirino dell'Arsenal che, in caso di ritorno in Champions, ha bisogno di rinforzi in avanti tanto che oltre al Toro vorrebbe assicurarsi anche uno fra Gabriel Jesus e Calvert-Lewin. Lautaro, che piace anche ad Atletico Madrid e Manchester United (i Red Devils vorrebbero provare a inserire come parziale contropartita Anthony Martial), non è considerato incedibile dall'Inter che però se ne priverebbe solo per 70-80 milioni di euro. Per quanto riguarda Bastoni, sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Conte e Paratici: la lista della 'spesa' degli Spurs prevede due esterni, un vice Kane, un vice Lloris, un centrocampista e un centrale difensivo mancino, con Bastoni e Josko Gvardiol del Lipsia come opzioni principali. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 03-Mag-22 12:12