Calcio: Serie A. Giudice, un turno a Provedel dopo prova tv

Un turno anche a Stojanovic, Verre e Lukic. MILANO (ITALPRESS) – Un turno di squalifica per il portiere dello Spezia Ivan Provedel dopo la prova tv. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A dopo le gare dell'ultimo turno. Il giudice ha squalificato Provedel in quanto, al 9' del secondo tempo, "è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio". Un turno anche a Stojanovic, Verre (Empoli), Lukic (Torino). Tra i tecnici, un turno e ammenda di 3.000 euro per Sicignano (Empoli), un turno per Nuno Santos (Roma). Tra i preparatori atletici, un turno a Catalano (Sampdoria). Tra le società, ammende a Genoa (12.000 euro), Cagliari (8.000 euro). (ITALPRESS). gm/red 03-Mag-22 15:35