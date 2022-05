Calciomercato: Bologna. Arsenal sul terzino scozzese Hickey

Il classe 2002 di Glasgow ha un contratto fino al 2024 con i rossoblù LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Non solo le italiane (piace al Napoli). Su Aaron Hickey c'è anche una squadra di Premier League. Secondo Football.london, l'esterno scozzese del Bologna piace all'Arsenal di Mikel Arteta che cerca un terzino sinistro per i suoi 'gunners'. I progressi del classe 2002 di Glasgow, hanno attirato l'attenzione del manager spagnolo, pronto a puntare su di lui. Secondo la stampa londinese, il Bologna chiede 20 milioni di euro per il giocatore che ha un contratto con i rossoblù fino al 2024. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Mag-22 10:30