Calciomercato: Chelsea. Stampa, Lukaku dice no a Milan e Newcastle

Secondo la stampa inglese l'attaccante belga non è interessato alle offerte dei due club LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – No al Milan e no al Newcastle. Secondo l'Evening Standard Romelu Lukaku non è interessato alle offerte arrivate per lui dal club rossonero e dai bianconeri della Premier, pronti a investire su di lui. In difficoltà al Chelsea e ormai sempre escluso dalla formazione titolare di Thomas Tuchel, il futuro dell'ex Inter potrebbe essere lontano da Londra, ma secondo l'Evening Standard nella prossima stagione l'attaccante belga non vestirà nè la maglia del Milan nè quella del Newcastle. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Mag-22 11:16