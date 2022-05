Calciomercato: Inter. Tottenham, Aston Villa e Newcastle su De Vrij

Secondo la stampa britannica il cartellino dell'olandese avrebbe una valutazione di circa 18 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Premier League chiama Stefan De Vrij. Secondo Football Insider il difensore olandese dell'Inter è nel mirino di Tottenham, Aston Villa e Newcastle, interessate al cartellino del centrale che, riferisce il sito britannico, avrebbe una valutazione di 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro). In scadenza di contratto nel 2023, la cessione del 30enne permetterebbe al club nerazzurro di incassare una buona cifra. Football Insider ricorda anche che già a gennaio Antonio Conte avrebbe voluto portarlo al Tottenham, ma in quel caso arrivò il no della società. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Mag-22 10:16