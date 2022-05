Basket: Nba. Play-off, Miami e Phoenix volano sul 2-0

Heat e Suns battono rispettivamente nelle semifinali Philadelphia e Dallas NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Miami Heat e Phoenix Suns si portano sul 2-0 nelle rispettive serie delle semifinali dei play-off di Nba contro, rispettivamente, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks. Nella Eastern Conference, Miami si è imposta in gara-2 per 119-103 nonostante i 34 punti di Maxey per gli ospiti, mentre nella Western Conference Phoenix ha dominato con un netto 129-109 sebbene Doncic, tra i texani, finisca come top-scorer con un bottino di 35 punti. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 05-Mag-22 08:33