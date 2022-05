Calcio: Benzema “Una notte piena di emozioni, orgoglioso del Real”

Il fuoriclasse francese dopo la rimonta Champions col City: "Ci vediamo per la finale" ROMA (ITALPRESS) – "Ci vediamo in Francia per la finale". Lo ha scritto Karim Benzema su Instagram il giorno dopo la qualificazione del Real Madrid alla finalissima di Champions contro il Liverpool, che si disputeràallo Stade de France di Parigi il 28 maggio. Il fuoriclasse transalpino dei Blancos è stato tra gli artefici del successo ai supplementari di ieri sera contro il Manchester City, firmando un assist e il gol dal dischetto che ha regalato la qualificazione in rimonta alla squadra di Carlo Ancelotti. "Una notte piena di emozioni – ha aggiunto sempre sui social Benzema – Molto orgoglioso di questa squadra e dei madridisti. Fino alla finale!". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 05-Mag-22 10:06