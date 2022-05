Calcio: Conte all’esame Liverpool “Reds i migliori ma ce la giocheremo”

"Kulusevski? È in prestito ma è come se fosse un giocatore del Tottenham al 100%" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il Liverpool è in ottima forma, ho visto la partita col Villarreal ed è stata incredibile la calma che hanno mostrato in una situazione difficile. Erano sotto 2-0 e l'atmosfera era molto calda. Sono una delle migliori squadre al mondo assieme al Manchester City". Antonio Conte sa che al suo Tottenham servirà un'impresa ad Anfield. I Reds si stanno giocando la Premier League punto a punto con la squadra di Guardiola ma anche gli Spurs hanno un obiettivo importante da centrare e venderanno cara la pelle. "Klopp sta facendo un grande lavoro con questa squadra, sono in corsa ancora su tutti i fronti e penso sia incredibile – sottolinea – I giocatori del Liverpool corrono tanto, non hanno tanti infortuni, e quando l'entusiasmo è al 200% non senti la fatica. Dovremo andare lì e giocare la nostra partita, siamo in corsa per un posto in Champions e dobbiamo trovare un modo per fare punti in ogni gara. Affronteremo una delle migliori squadre al mondo e in queste partite è importante che ci sia il forte desiderio da parte di tutti di riuscire a trovare una via per fermare questi top team, come è già successo due volte col Manchester City e all'andata con lo stesso Liverpool, con cui abbiamo pareggiato in casa". Il Liverpool, per filosofia di gioco, può essere l'avversario ideale per il Tottenham. "Quando affrontiamo squadre a cui piace giocare faccia a faccia, forse anche per le caratteristiche dei miei calciatori, è meglio rispetto a quando giochiamo con avversari contro i quali non troviamo molti spazi da sfruttare – ammette Conte – Abbiamo comunque preparato la partita benissimo, dovremo essere molto bravi senza palla, difensivamente, ma se vogliamo vincere dovremo essere altrettanto bravi in fase di possesso. Ho detto ai miei giocatori che dobbiamo giocare una buona gara, non avere paura della pressione". Con la stagione che volge al termine si inizia a parlare di mercato e Conte conferma che Kulusevski sarà riscattato dalla Juventus visto l'ottimo impatto. "E' in prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un giocatore del Tottenham al 100% sotto ogni aspetto, non lo è ancora ufficialmente ma lo si può considerare al 100% del Tottenham. Se ho dato alla società una lista di giocatori da prendere? No, siamo concentrati su questa stagione. Fra l'altro stiamo arrivando alla fine con appena 15 giocatori, non sarebbe conveniente fare ora una lista perchè sarebbe bella lunga…". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-22 19:08