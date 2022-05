Calcio: Inter, Calhanoglu “Voglio stare qui il più a lungo possibile”

"I rigori contro Milan e Juve? Sono abituato a calciarli contro le big" MILANO (ITALPRESS) – "Voglio stare il più lungo possibile all'Inter". Anche se arrivato solo scorsa estate, Hakan Calhanoglu sembra aver trovato in nerazzurro la sua dimensione ideale. Merito anche di Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto. "Io ero in nazionale, abbiamo parlato poche volte, ricordo ancora le sue parole". Tante ne sono arrivate poi nel corso della stagione, dove il turco è stato impiegato in varie zone del campo. "Sto provando a fare il massimo. Sono un giocatore intelligente, non è difficile trovarmi – racconta a '1 vs 1' su Dazn – Ascolto il mister, ma sono entrato subito in squadra. Non mi piace parlare di me, do il massimo per la squadra. Sono contento, ma c'è sempre da migliorare". In questa stagione ha calciato con successo anche rigori pesanti, come contro Milan e Juve. "Ne ho calciati tanti, anche in Germania. Sono abituato e ho questa fiducia qui: se calcio contro le big, vale tanto. Non pensi tanto, tiri e basta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-22 14:14