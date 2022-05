Calcio: Milan. Florenzi torna in gruppo, dubbio Saelemaekers-Messias

Il terzino torna a disposizione dopo l'intervento al menisco dello scorso 6 aprile CARNAGO (ITALPRESS) – A poco meno di un mese dall'intervento al menisco (6 aprile), Alessandro Florenzi è tornato per la prima volta ad allenarsi con il resto della squadra, prendendo anche parte a uno dei due tempi da 30 minuti della partitella in famiglia contro la Primavera sotto gli occhi di Maldini e Massara, presenti a Milanello. Un'ottima notizia per Pioli, che potrebbe convocare il laterale già per la gara contro il Verona di domenica sera. In difesa la scelta ricadrà ancora sui quattro titolari (Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez), mentre a centrocampo rientrerà dal primo minuto Bennacer, che farà coppia in mezzo con Tonali. Kessie sarà spostato più avanti sulla linea dei trequartisti, con Leao a sinistra e uno tra Messias e Saelemaekers a destra. Davanti solita staffetta, con Giroud titolare e Ibrahimovic pronto a entrare a gara in corso, come Rebic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/ari/red 05-Mag-22 19:45