Tennis: A Madrid Sinner fuori agli ottavi contro Auger-Aliassime

L'azzurro sconfitto 6-1 6-2 dal 21enne canadese MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner esce di scena negli ottavi del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e 10 del seeding, conferma di non stare attraversando un momento di forma smagliante e cede male al canadese Felix Auger Aliassime, ottava testa di serie: 6-1 6-2 in un'ora e 20 minuti di gioco il finale a favore del 21enne di Montreal. Auger-Aliassime se la giocherà con Zverev per un posto in semifinale mentre l'avversario di Rublev nei quarti sarà Stefanos Tsitsipas, quarto favorito del seeding, che ha regolato 6-3 6-4 Grigor Dimitrov. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-22 19:08