Calcio: Arsenal, Arteta rinnova fino al 2025

Il tecnico spagnolo è alla guida dei Gunners dal dicembre 2019 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Avanti con Mikel Arteta. Con la squadra in piena corsa per un posto in Champions, l'Arsenal ufficializza il rinnovo del suo allenatore fino al 2025. "Vogliamo portare il club al livello successivo e competere per davvero con i top team – le parole del 40enne tecnico spagnolo, alla guida dei Gunners dal dicembre 2019 – Per fare questo, dobbiamo giocare in Champions, fare crescere la squadra, i giocatori, migliorare in tutti gli aspetti, generare ancora più connessioni con i nostri tifosi, migliorare l'atmosfera all'Emirates ed essere in grado di portare qui i talenti e le persone migliori che possano aiutarci ad alzare il livello". "L'impegno e la passione di Mikel sono sotto gli occhi di tutti e siamo convinti che ci riporterà a competere per i trofei più importanti", l'investitura di Josh Kroenke a nome della proprietà. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Mag-22 11:26