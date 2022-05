Calcio: Bayern, Nagelsmann “Spero altri rinnovi dopo Muller”

"Lewandowski? C'è stato un incontro col suo agente, serve pazienza" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il rinnovo di Thomas Muller fino al 2024 "è un segnale positivo" ma Julian Nagelsmann si aspetta che anche altri big, su tutti Lewandowski, Neuer e Gnabry, prolunghino il loro legame col Bayern Monaco. "E' molto importante che Thomas abbia rinnovato, manderà un segnale positivo a tutti, dentro e fuori dal club. Magari altri seguiranno". La situazione più incerta è quella di Robert Lewandowski, in scadenza nel 2023 e accostato al Barcellona. Nagelsmann conferma che la scorsa settimana i vertici del club hanno parlato col suo agente, Pini Zahavi: "Ho già chiesto se sia stata una chiacchierata positiva, probabilmente lo è stata ma non ne so di più. Non ci sono novità e la mia posizione non è cambiata, vogliamo che resti e rinnovi. Conoscete Pini, sapete che gli piace trattare, serve un po' di pazienza ma la pazienza è uno dei miei punti di forza". Contro lo Stoccarda in lotta per non retrocedere il Bayern non farà sconti, considerando anche che è l'ultima gara casalinga della stagione: "Ho grande rispetto per Pellegrino Matarazzo, come uomo e come allenatore, ma voglio vincere questa partita. Daremo tutto per riuscirci, ci sarà uno stadio tutto esaurito". Fra l'altro, nello scorso turno, il Bayern è caduto contro il Mainz e si è parlato molto della successiva vacanza a Ibiza dei calciatori. "I nostri giocatori sono grandi e maturi abbastanza per decidere cosa fare nei loro giorni liberi, non sono nè il loro padre, nè il loro insegnante", ha tagliato corto Nagelsmann. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Mag-22 12:46