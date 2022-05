Calcio: Manchester City, per Guardiola rinnovo e rinforzi

Il tecnico è più determinato che mai a vincere la Champions MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dovesse farsi beffare anche dal Liverpool in Premier League, chiuderebbe la stagione a mani vuote ma la posizione di Pep Guardiola al Manchester City non è in discussione, anzi. Dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid, il tecnico avrebbe ribadito ai vertici del club di essere più determinato che mai a vincere la Champions e si sarebbe detto disponibile, riporta il "Daily Star", a firmare un rinnovo fino al 2025, due anni oltre l'attuale scadenza. Il tecnico catalano, al timone da sei stagioni, è convinto che con i giusti rinforzi possa riuscire finalmente a portare i Citizens sul tetto d'Europa e il primo nome in cima alla lista è quello di Erling Haaland. L'attaccante norvegese, nei piani di Guardiola, sarà utile a fare l'ultimo passo in Champions, possibilmente assieme a un altro paio di acquisti: il City in particolare, riporta il "Mail", avrebbe messo nel mirino anche Frankie De Jong, centrocampista olandese dato in uscita dal Barcellona, senza dimenticare Julian Alvarez, promettente attaccante argentino del River Plate già 'prenotato' a gennaio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Mag-22 09:59