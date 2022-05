Calcio: Serie B. Massimo Coda vince il trofeo Mvp stagione 2021/2022

L'attaccante del Lecce si aggiudica il primo award individuale della Lega B ROMA (ITALPRESS) – Il migliore in termini di valore assoluto. L'attaccante del Lecce, Massimo Coda, ha vinto il Trofeo MVP della stagione 2021/2022 di Serie B. Si tratta del primo award individuale assegnato al termine del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor della competizione dal 2018, ha portato avanti il progetto. Nella cornice della partita Lecce-Pordenone, valida per la 38^ e ultima giornata, il calciatore riceverà il riconoscimento davanti ai suoi tifosi durante il cerimoniale pre-gara. Lo stadio "Via del Mare" gremito è il palcoscenico ideale per premiare le prestazioni di alto livello con le quali Coda ha trascinato la sua squadra a suon di reti. La giuria è stata composta dai giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali che trasmettono il campionato di Serie B: Daniele Barone di Sky, Riccardo Mancini di Dazn e Raffaele Pappadà di Helbiz. La punta classe 1988, originaria di Cava de' Tirreni, è stata decisiva per la cavalcata verso le zone nobili della classifica, come recita anche l'hashtag #LasciailSegno, lanciato da BKT e presente sul trofeo. I numeri (aggiornati alla penultima giornata) sono indiscutibili e testimoniano il suo apporto: 35 presenze finora, quasi sempre titolare (solamente in 3 occasioni è subentrato a gara in corso), ben 20 gol a referto, 8 assist, 2829 minuti giocati, appena 3 cartellini gialli, nessuna espulsione. Un contributo decisivo alla causa salentina e perno fondamentale della manovra offensiva nello scacchiere di mister Marco Baroni. Coda rappresenta il classico "9" forte fisicamente, dotato di buona tecnica, destro potente e senso del gol. Grazie ai suoi 184 cm è abile anche nel colpo di testa. Le sue caratteristiche gli hanno permesso di distinguersi prima con la maglia della Cremonese tra il 2008 e il 2011, realizzando 24 reti in 81 presenze; successivamente dal 2015 al 2017 tra le fila della Salernitana con 31 gol in 80 presenze e dal 2017 al 2020 col Benevento (32 gol in 87 presenze), fino all'approdo nel Lecce nell'agosto 2020. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 06-Mag-22 15:42