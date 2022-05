F.1: Gp Miami. Sainz “Imola alle spalle, ora sfruttare ogni chance”

"Il Real insegna che per ribaltare le cose bastano pochi minuit, io ho 19 gare", dice lo spagnolo MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Quando succede qualcosa che non è sotto il nostro controllo, come a Imola, devi lasciartelo alle spalle. Mi sono concentrato su Miami e mi sono anche goduto la città. Il Real Madrid? Per ribaltare le cose bastano 5 minuti, io ho 19 gare. Dovremo sfruttare ogni opportunità a cominciare da questo weekend". Lo ha dichiarato Carlos Sainz, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Miami di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Mag-22 19:02