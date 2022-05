Atletica: Omanyala vince i 100 in 9″85 a Nairobi, Tortu solo settimo

Assente Jacobs dopo i problemi gastrointestinali sofferti ieri ROMA (ITALPRESS) – Ferdinand Omanyala vola nei 100 metri al "Kip Keino Classic". La gara più attesa allo stadio Kasarani di Nairobi vede il successo del keniano e primatista africano in 9"85, davanti all'argento olimpico, lo statunitense Fred Kerley, che chiude in 9"92. Solo settimo Filippo Tortu: lo sprinter delle Fiamme Gialle, oro a Tokyo con la 4X100 azzurra, ferma il cronometro a 10"24. Sarebbe dovuto essere al via anche Marcell Jacobs, ma il campione olimpico è stato costretto al forfait, alla luce dei problemi gastrointestinali accusati ieri in Kenya. Per l'azzurro sarebbe stato il suo primo 100 dal trionfo di Tokyo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Mag-22 17:05