Calcio: Atletico Madrid. Simeone “Real forte, giocheremo per i tifosi”

"E' sempre emozionante giocare il derby, in campo con entusiasmo" dice il Cholo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Affrontiamo un rivale fortissimo. È sempre emozionante sfidare il Real Madrid, ancora di più dopo la vittoria del campionato". Il Cholo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, tiene alta la concentrazione della sua squadra in vista del derby contro i blancos di Ancelotti che, oltre ad aver conquistato la Liga, in settimana si sono anche qualificati per la finale di Champions League, in programma il 28 maggio contro il Liverpool. "Pasillo? Congratulazioni al Real Madrid per il titolo, al suo allenatore e ai suoi giocatori. Abbiamo rispetto per il Real Madrid ma ancor di più per la nostra gente". Se da una parte il Real si gioca poco o nulla, dall'altra parte i colchoneros sono ancora in lotta per conquistare l'accesso alla prossima Champions: "Siamo in un momento decisivo della stagione. Mancano quattro gare che per noi saranno quattro finali. Affronteremo il derby con voglia ed entusiasmo. Proveremo ad isolarci e non ascoltare tutto ciò di cui si parla in questi giorni: l'unica cosa che ci interessa è il risultato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 07-Mag-22 13:06