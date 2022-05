Calcio: Chelsea, Tuchel “Accordo per cessione club ci dà prospettiva”

"I nuovi proprietari? Non li ho ancora incontrati" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'accordo per la cessione del Chelsea alla cordata guidata da Boehly "non è un sollievo ma ci dà una prospettiva. Ci auguriamo che si chiuda il prima possibile ma è una buona notizia". Thomas Tuchel, nel pre-partita della sfida contro il Wolverhampton, esprime la sua soddisfazione dopo l'annuncio della società sull'intesa per il passaggio di proprietà, operazione da circa 5 miliardi di euro. Boehly e le altre figure di spicco del consorzio sono già a Stamford Bridge per assistere alla partita. "Non li ho ancora incontrati, finora non sono stato coinvolto nelle trattative, ma forse accadrà presto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Mag-22 17:27