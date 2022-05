Calcio: Fiorentina. Italiano “Vorrei ritrovare la Viola di 20 giorni fa”

"Contro la Roma servirà la spinta del Franchi", dice il tecnico gigliato FIRENZE (ITALPRESS) – "Veniamo da quattro sconfitte e prima avevamo inanellato sei risultati positivi consecutivi. Se c'è una Fiorentina che vorrei ritrovare è quest'ultima, con grande solidità dietro, concreti nel momento in cui dovevamo vincere le partite uno a zero. Quella Fiorentina di venti giorni fa, è stata quella migliore, soprattutto in casa eravamo spietati, letali e non concedevamo niente. Per queste tre partite mi auguro di ritrovare quella". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, all'antivigilia della sfida casalinga in programma lunedì sera contro la Roma. "Abbiamo preparato bene la partita, ci rimane ancora un allenamento e dobbiamo cercare di reagire e ripartire – ha aggiunto Italiano -. Purtroppo siamo reduci da un periodo negativo, soprattutto per quanto riguarda punti e risultati. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma in queste ultime tre partite dobbiamo cercare di raccogliere punti e cercare di fare molto meglio". "Il Franchi lunedì può essere come l'Olimpico perché è capace di spingere la squadra, lo ha fatto quest'anno in tantissime occasioni e noi, come tutte le squadre, abbiamo bisogno del supporto, del calore e della passione dei nostri tifosi". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano all'antivigilia del match casalingo di lunedì sera contro la Roma, reduce dalla vittoria nella semifinale di Conference League ottenuta nella bolgia dell'Olimpico. "I primi 20 minuti della Roma sono stati arrembanti, hanno vinto lì la partita con la spinta della gente che, come ha detto Mourinho, ha giocato la partita". Il tecnico viola ha anche fatto sapere che Odriozola, reduce da un affaticamento muscolare, si sta allenando in gruppo e, pur non essendo al 100%, si proverà a recuperarlo. (ITALPRESS). xb8/ari/red 07-Mag-22 15:35