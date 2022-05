Calcio: Psg, Pochettino “Difficile valutare stagione ma contenti titolo”

"L'obiettivo principale era vincere la Champions" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "E' molto difficile valutare e giudicare la nostra stagione. Quando sono arrivato un anno e mezzo fa, l'obiettivo principale era vincere la Champions League. Dal momento che non l'abbiamo raggiunto è difficile… Nonostante tutto, c'è questa soddisfazione di aver ottenuto questo decimo titolo nella storia del club. È sempre qualcosa vincere un titolo nazionale". Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, intervenuto in conferenza stampa in vista del Troyes, gara in programma domani alle 20.45. Si parla però poco del match, se non in relazione alla difesa a tre utilizzata dal tecnico argentino che ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una soluzione legata a questo periodo. Pochettino si è anche soffermato sulla sua assenza dalla lista dei candidati al titolo di miglior allenatore dell'anno al Trophées UNFP du football. "Non ho alcun parere da dare. Non ne avevo nulla da dire nemmeno quando ero uno dei candidati inglesi insieme a Jurgen Klopp e Pep Guardiola. È un dato di fatto, non ho molto da dire". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 07-Mag-22 17:55