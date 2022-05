Calcio: Salernitana, Nicola “Euforia ed energia alimentano nostro sogno”

"Genoa-Juve? Non abbiamo il tempo di guardare altre gare" SALERNO (ITALPRESS) – C'è attesa per Davide Nicola. Quella di scoprire quale sarà il Cagliari del nuovo corso in quello che è l'ennesimo scontro per la salvezza. "Ci potrebbe essere qualche variante anche perché domani affronteremo una squadra che ha cambiato allenatore e che potrebbe avere linee differenti rispetto al passato – afferma Nicola – Potrebbe cambiare modulo, magari con una difesa a quattro e altro. Vedremo, ci siamo preparati su questo e siamo alimentati da un'euforia ed energia che è direttamente proporzionale al fatto che ci sono altre tre gare da disputare e che vogliamo assolutamente raggiungere questo sogno". La squadra sembra rispondere bene alle continue sollecitazioni. "I ragazzi stanno bene dal punto di vista psicofisico perché vedono i frutti che hanno prodotto due mesi e mezzo di lavoro intenso – afferma – Da questo punto di vista daranno tutto quello che hanno. Mancano altre tre gare e fare calcoli è impossibile, più partite si vincono meglio è". L'anticipo fra Genoa e Juventus ha fatto storcere il naso alla tifoseria granata. "Non ho visto Genoa-Juventus perché sono stati giorni impegnativi – chiosa Nicola – Un conto era incontrare il Cagliari di Mazzarri e un altro è scoprire quella che potrebbe essere una nuova squadra. Avevamo davvero poco tempo per guardare altre gare". Il tecnico granata chiede ai suoi il massimo. "Sarebbe scontato dire che qualsiasi cosa stiamo facendo adesso si potrebbe fare sempre meglio – aggiunge Nicola – Possiamo farlo meglio con un dispendio di energia adeguato e con una qualità migliore. Per la gara di domani avremo l'esigenza di fare una gara tosta sotto tutti i punti di vista. Ma i ragazzi si preparano in modo costante e sanno quello che li aspetta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/glb/red 07-Mag-22 18:43