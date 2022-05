Calciomercato: Barça. De Bruyne e Verratti sogni…Impossibili

Secondo il Mundo Deportivo il vero obiettivo è Bernardo Silva, il belga e l'azzurro iraggiungibili BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Bernardo Silva l'obiettivo concreto, anche perchè c'è la carta De Jong da poter spendere con il Manchester City. Non è tutto, secondo il Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe due sogni, ma lo stesso quotidiano catalano, vicino al club azulgrana, li definisce impossibili. Si tratta di Kevin De Bruyne e Marco Verratti, rispettivamente centrocampisti inamovibili di ManCity e Psg. MD spiega che per quanto riguarda il belga, considerato il miglior centrocampista del mondo, Guardiola mai rinuncerebbe al suo calcio e in ogni caso, anche se finisse sul mercato, il Barça non avrebbe le risorse economiche per ingaggiarlo. Per quanto riguarda il campione d'Europa azzurro, è un vecchio pallino dei blaugrana che provarono ad acquistarlo già nel 2017, ma è una bandiera del Psg. Anche qui, però, ci sarebbe la carta Frenkie De Jong da poter spendere, visto che l'olandese piace ai parigini. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 07-Mag-22 12:37