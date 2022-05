Calciomercato: ManUtd. Stampa, il ManCity di Guardiola su Pogba

Il francese è in scadenza di contratto e piace al tecnico dei Citizens LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Via dallo United, ma magari non da Manchester. Secondo una clamorosa indiscrezione del Daily Mail, Paul Pogba potrebbe restare in Premier e vestire la maglia dell'altra squadra di Manchester, ovvero quella del City. Pep Guardiola, infatti, penserebbe al centrocampista francese, in scadenza di contratto con i red devils, per rinforzare la sua squadra. Il vero ostacolo sarebbe l'ingaggio dell'ex Juve, ma visto che si tratta di un campione del mondo che arriverebbe a parametro zero, i contatti tra le due parti continuerebbero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Mag-22 10:44