Semifinali Conference, Dallas e Philadelphia vincono gara-3

Mavericks e Sixers battono rispettivamente Suns e Heat e si portano sull'1-2 NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria e svantaggio dimezzato. Dallas e Philadelphia vincono in casa gara-3 delle semifinali Conference e si portano sull'1-2 rimettendosi in corsa e scacciando via la paura di ritrovarsi sullo 0-3. I Mavericks si impongono 103-94 sui Suns con Jalen Brunson che chiude con 28 punti. E' lui il miglior realizzatore del match, ma a mettere la firma sul successo dei texani è Luka Doncic che sfiora la tripla doppia facendo registrare al suo attivo 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. In doppia cifra anche Bullock e Finney-Smith, rispettivamente con 15 e 14 punti e dalla panchina ne arrivano altri 14 per Kleber. Phoenix è sempre in partita e porta tutto il quintetto iniziale in doppia cifra. Ayton mette a referto una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi, ma il miglior realizzatore degli ospiti è Crowder con 19 punti, arricchiti da 7 rimbalzi e 5 assist. Sono 18 i punti di Booker, 12 a testa per Bridges e Paul. Vincono i Mavericks che accorciano portandosi sull'1-2. Stessa situazione nella semifinale della Eastern Conference, dove però è più netta la vittoria di Philadelphia che, davanti al proprio pubblico, batte 99-79 gli Heat che incappano in una serata piena di errori. I Sixers, invece, ritrovano Joel Embiid che aveva saltato le prime due gare e che torna sul parquet con una maschera protettiva e mette a referto 18 punti e 11 rimbalzi, mentre di punti ne fanno 21 a testa Green e Maxey. Diciassette punti, 8 rimbalzi e 6 assist per James Harden, buono anche il contributo di Harris con 9 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Miami, invece, ne porta soltanto due in doppia cifra: ha in Jimmy Butler il miglior realizzatore del match con 33 punti (per lui anche 9 rimbalzi) e trova dalla panchina i 14 punti di Herro, troppo poco per fermare Philadelphia che riapre la serie portandosi sull'1-2. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 07-Mag-22 09:21