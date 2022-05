Calcio: Agostini “Felicissimo per la prestazione, grande cuore”

Il nuovo tecnico del Cagliari: "Lotteremo sino alla fine" SALERNO (ITALPRESS) – "Sono strafelice di quello che i ragazzi hanno messo in campo. Il rigore che ci è stato tolto alla fine avrebbe ammazzato chiunque, invece noi ci abbiamo messo il cuore e abbiamo pareggiato". Così Alessandro Agostini, neo tecnico del Cagliari, dopo il pareggio in trasferta, contro la Salernitana, per 1-1. "Credo di avere un gruppo di grande valore, che può palleggiare e creare situazioni pericolose sempre. Ultimamente c'era poca fiducia. Altare ha fatto una partita straordinaria, come credo tutto il team. Sull'uomo è un calciatore formidabile e ha un carisma straordinario. Ha tanto da migliorare e può diventare un ottimo giocatore", ha aggiunto Agostini. "Ho deciso di non cambiare il modulo, perché credo fosse una delle poche certezze dei ragazzi; l'importante è che abbiamo ribaltato completamente l'atteggiamento. Contro l'Inter sarà una gara difficile. Noi dobbiamo continuare con questo spirito e trovare sempre più sicurezze per lottare sino alla fine", ha concluso l'allenatore del Cagliari. (ITALPRESS). xh9/pdm/red 08-Mag-22 20:37