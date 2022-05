Calcio: Fiorentina. Odriozola e Sottil saltano la Roma

I viola si preparano alla sfida di lunedì sera contro la squadra di Mourinho FIRENZE (ITALPRESS) – Sono le defezioni dalla lista dei convocati di Odriozola e Sottil la notizia di giornata in casa Fiorentina alla vigilia della sfida contro la Roma. E se l'assenza dell'esterno destro difensivo spagnolo sorprende fino ad un certo punto visto che lo stesso ex madridista aveva già saltato la gara di una settimana fa a San Siro contro il Milan per un problema muscolare, a fare maggior rumore è la mancata disponibilità dell'esterno sinistro. Sottil ha accusato infatti un affaticamento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, e dunque non puo' giocarsi per domani sera il posto dal 1' con Ikonè e Saponara per la fascia mancina d'attacco, in una linea offensiva viola che si presenterà con ancora Nico Gonzalez a destra e Cabral punta centrale. Convocato per il reparto offensivo anche il classe 2002 Louis Munteanu. In difesa, con l'assenza di Odriozola, titolare a destra ci sarà Venuti, che con Biraghi a sinistra e la coppia Milenkovic-Igor completerà il quartetto di uomini davanti al confermato Terracciano in porta. Il terzo indisponibile per il tecnico Vincenzo Italiano è Castrovilli che ha già terminato anticipatamente la sua stagione e che è stato stato operato dopo un brutto infortunio. Sulla linea mediana dei gigliati contro la Roma si rivedranno Torreira in regia e Bonaventura-Duncan come interni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 08-Mag-22 18:44