Calcio: Juve. Locatelli si allena in gruppo e prova il rientro

Il centrocampista ex Sassuolo oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. TORINO (ITALPRESS) – La Juventus prova a recuperare Manuel Locatelli in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Inter. Il centrocampista ex Sassuolo oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe fornire al tecnico Massimiliano Allegri una valida alternativa in più, magari a gara in corso, nella sfida contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Locatelli non gioca dal 3 aprile scorso quando, proprio contro l'Inter in campionato, riportò una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Contro la squadra campione d'Italia in carica ci sarà invece il ritorno tra i titolari di Danilo e de Ligt in difesa, mentre è certa l'assenza dello squalificato De Sciglio. Nella seduta odierna, la squadra si è dedicata al possesso palla quindi ha svolto alcune esercitazioni nei tre settori del campo. Dybala e compagni hanno poi continuato la seduta spostando l'attenzione alla costruzione della manovra partendo dalla difesa, alla gestione del possesso alla e infine alla manovra avanzata a centrocampo e in attacco. Domani i bianconeri proseguiranno l'avvicinamento alla finale della coppa nazionale con un altro allenamento mattutino al JTC Continassa. (ITALPRESS). xg3/gm/red 08-Mag-22 18:28