F.1, Hamilton non rimuoverà i suoi piercing

Il pilota britannico ha rinunciato a collane e orologi MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton non rimuoverà i suoi piercing al Gran Premio di Miami. Sulla decisione della FIA per il divieto di indossare gioielli durante un Gran Premio, il pilota britannico, scrive l'Equipe, ieri ha detto che non rimuoverà i due piercing sul naso e su un'altra parte del corpo che non ha voluto rivelare. Hamilton ha accettato di rinunciare a collane e altri orologi, e gli è stato anche concesso un termine di tre settimane (fino al Gran Premio di Monaco il 29 maggio) per rimuovere i suoi piercing. Al fianco di Hamilton Kevin Magnussen (Haas), non entusiasta dell'idea di doversi liberare della fede matrimoniale. "Se dovesse succedermi qualcosa di serio – ha detto – mi piacerebbe avere la mia fede con me", ha detto il pilota danese. (ITALPRESS). pc/red 08-Mag-22 12:31