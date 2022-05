Inter, Bastoni prova a recuperare per finale Coppa Italia

Negli ultimi due giorni ha lavorato parzialmente in gruppo APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Dopo il successo in rimonta contro l'Empoli, l'Inter prosegue senza sosta nell'avvicinamento alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo all'Olimpico contro la Juventus. L'attenzione è rivolta su Alessandro Bastoni, che dopo il problema muscolare al soleo della gamba sinistra accusato nelle scorse settimane sta cercando di fare il possibile per esserci. Numeri alla mano, la presenza del difensore potrebbe essere fondamentale, considerando che senza di lui, contro Bologna, Udinese ed Empoli, l'Inter ha incassato ben cinque reti, di cui due decisive nella sconfitta del Dall'Ara, tante quante ne aveva subite nelle dieci gare precedenti Bologna, dato che non può non allarmare Inzaghi, alla luce anche dei due gravi errori difensivi che hanno permesso all'Empoli di andare avanti di due gol venerdì sera a San Siro (ed entrambi sono arrivati dalla fascia sinistra). Negli ultimi due giorni Bastoni ha lavorato parzialmente in gruppo, aumentando i carichi di lavoro e provando anche a calciare. Al momento le sensazioni sono positive, ma saranno fondamentali gli allenamenti di lunedì e martedì per capire se potrà essere della partita. In alternativa D'Ambrosio favorito su Dimarco. Per il resto la formazione sembra fatta, con Skriniar e De Vrij in difesa, Dumfries e Perisic esterni di centrocampo con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo. Tornerà Dzeko dal primo minuto per far coppia con Lautaro in attacco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/gm/red 08-Mag-22 19:18