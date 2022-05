Motocross, Gajser fa il bis al Gran Premio d’Italia

Doppio successo per lo sloveno che allunga in classifica ROMA (ITALPRESS) – Doppio successo per Tim Gajser che ha vinto sia gara-1 che gara-2 del Gp Italia, settimo appuntamento della stagione del mondiale di motocross. A Maggiora lo sloveno della Honda ha dominato con un margine di 20 secondi e mezzo su Jeremy Seewer. Sul gradino più basso del podio Maxime Renaux a 30"434 dal vincitore. In pratica stesso podio per entrambe le gare. Il britannico della Kawasaki Ben Watson ottiene una buona quarta posizione davanti allo spagnolo Ruben Fernandez e l'australiano Mitchell Evans, entrambi Honda. Per quel che riguarda gli italiani Alberto Forato (GasGas) si deve accontentare del tredicesimo posto, staccato di un minuto. Diciannovesimo Filippo Zonta (GasGas). In classifica Gajser vola con 336 punti, 81 in più di Renaux che si attesta a quota 255. Terzo Jeremy Seewer con 231. Scivola al quarto posto lo spagnolo Jorge Prado, il grande assente di questa prova mondiale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 08-Mag-22 18:28