Soncin “Venezia in campo con orgoglio e coraggio”

Il tecnico dei lagunari elogia la prova dei suoi contro il BOlogna VENEZIA (ITALPRESS) – "C'è da sottolineare la grande prova della squadra. La mia prima vittoria fa piacere ma viene dopo al grande coraggio messo oggi dalla squadra: non so se aumenterà la speranza, vedremo, ma come avevo chiesto doveva essere una partita d'orgoglio e coraggio per riavvicinare i tifosi e penso che la festa a fine partita sia un'iniezione di fiducia per continuare con lo stesso atteggiamento, anche nelle difficoltà, ad andare a vincere le prossime due partite". Lo dice il tecnico del Venezia Andrea Soncin che commenta il successo dei lagunari in casa con il Bologna. "Devo ringraziare il mio gruppo di lavoro, quelli che mi hanno supportato oggi, ma il grazie principale è per i ragazzi che hanno dato tutto per il Venezia. Per me è una piccola conquista che mi riempie d'orgoglio" prosegue Soncin. Parlando della partita aggiunge: "Dal punto di vista dell'approccio avevo chiesto di dare un segnale a tutto l'ambiente, e in primis a loro stessi, per dimostrare chi sono veramente. E' stata un'iniezione d'orgoglio per riavvicinare tifosi". Sui gol subiti Soncin spiega: "Dal punto di visto tecnico-tattico erano situazioni che conoscevamo bene, ma anche quando conosci l'avversario le qualità del singolo vanno a determinare e il Bologna ha giocatori di alto livello". Tornando a parlare delle note positive Soncin afferma: "I ragazzi stanno tirando fuori tutto, stanno giocando per la squadra e ognuno mette le sue qualità a servizio della squadra, stiamo battendo molto su questo punto. Oggi giocatori di estrema qualità come Kiyine e Cuisance hanno fatto una partita anche in fase di non possesso di grande intensità. Anche gli ingressi di Peretz e Fiordilino sono da sottolineare, giocatori di grande abnegazione che non finiscono nei titoli ma sono determinanti. L'anno prossimo sulla panchina del Venezia? Il mio futuro è la prossima partita, a Roma. Dobbiamo cercare di lavorare questa settimana per portare i ragazzi al meglio dal punto di vista mentale e fisico. Dobbiamo andare a fare una grande prestazione" chiosa Soncin. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xc9/pc/red 08-Mag-22 18:02