Tennis, la finale a Madrid è Alcaraz-Zverev

Il tedesco si è preso la rivincita su Tsitsipas MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev sfiderà Carlos Alcaraz nella finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tedesco si è preso la rivincita su Stefanos Tsitsipas che lo aveva sconfitto, sempre in semifinale, nel recente Masters 1000 di Monte-Carlo. Zverev, che difende il titolo alla Caja Magica ( e i relativi 1000 punti ATP conquisati nel 2021) si è imposto in tre set, 6-4, 3-6, 6-2, in un'ora e 53 minuti. Adesso la finale con Carlos Alcaraz che ieri ha battuto il numero 1 al mondo, Novak Djokovic -foto livephotosport (ITALPRESS). pc/red 08-Mag-22 10:43