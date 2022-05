Tennis: Sinner “A Madrid brutto ko, la terra di Roma mi piace di più”

L'azzurro è fra i protagonisti più attesi degli Internazionali d'Italia ROMA (ITALPRESS) – Fra i protagonisti più attesi degli Internazionali BNL d'Italia, in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma, c'è di certo Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa. "Ho un obiettivo in testa, servono tanti sacrifici, bisogna passare attraverso momenti difficili. Poi quando sei tra i primi 15 o 10 ogni dettaglio può fare la differenza", ha detto l'italiano con la miglior classifica Atp in tabellone al Foro, visto il forfait di Matteo Berrettini. Sinner ha intrapreso da inizio anno un percorso diverso con il nuovo coach Simone Vagnozzi: "Ha un metodo diverso rispetto a Riccardo Piatti, penso che stiamo lavorando bene". "So fare più cose se mi dovesse servire in campo, l'importante è non perdere quel che sono, ovvero un giocatore che entra in campo e spinge. Ma il tennis non è solo questo, è anche variare, capire i momenti della partita. Stiamo lavorando sul trasformare il gioco, possiamo migliorare tanto dalla parte del rovescio. Siamo sulla buona strada", ha detto ancora l'azzurro. Sinner è reduce dal torneo di Madrid e dalla "batosta" contro il canadese Felix Auger-Aliassime. "Non mi era mai successa una stesa così. Sarei andato subito dopo in campo ad allenarmi ma la partita è finita tardi. A mezzanotte eravamo con Simone Vagnozzi a guardare i video del match. C'erano tante cose che avrei dovuto fare, e devo provare a farle, anche se poi magari perdevo lo stesso. Proviamo a dimenticare quello che è successo e ad andare bene qui", ha spiegato l'altoatesino. "La terra di Roma mi piace di più; a Madrid si scivola molto, anche perché siamo in altura. Qui mi sento sempre un po' meglio. Ho sempre giocato bene qui e al Roland Garros. Il Centrale è un po' diverso rispetto al Pietrangeli, è più veloce. Con tanta gente, poi, l'atmosfera sarà ancora più bella", ha concluso Sinner. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 08-Mag-22 18:19