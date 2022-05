Atletica: Tamberi riparte da Doha “Mondiali Eugene il mio chiodo fisso”

"Sono carico per l'inizio della stagione all'aperto" assicura il campione olimpico ANCONA (ITALPRESS) – È un Gianmarco Tamberi calmo, deciso e concentrato quello che si presta alle domande dei giornalisti accorsi nella sua Ancona in vista di Doha, gara d'esordio della stagione all'aperto che lo vedrà come uno dei protagonisti più attesi. Al suo fianco il padre e allenatore Marco: "Ha una serenità e una coscienza maggiore dopo i Giochi olimpici, per ogni tipo di cosa che gli viene richiesta. Avremo ora un maggio molto caldo con 4 gare. Lo vedo molto in forma e puntiamo ad arrivare al top della condizione per i Mondiali". Il primo appuntamento della stagione è previsto come detto a Doha, in Qatar, il 13 maggio per la prima tappa della Wanda Diamond League, casa di Barshim, suo grande amico e protagonista di uno dei gesti simbolo che ha caratterizzato l'estate sportiva delle Olimpiadi. A distanza di 9 mesi da quel doppio oro a Tokyo, Tamberi torna in pista per difendere il titolo in carica nel circuito dei diamanti, primo italiano a riuscirci. "Sono carico per l'inizio della stagione all'aperto. Non è stato facile trovare le motivazioni dopo l'oro di Tokyo ma ora sono pronto per raggiungere nuovi grandi traguardi, i Mondiali ad Eugene fra tutti". Gimbo assicura che "la mia condizione è molto buona: il mio peso oggi è di 80 kg e punto ad arrivare all'appuntamento negli Usa con 3-4 kg in meno. Dal punto di vista della rincorsa valuteremo nei prossimi giorni il numero di passi". Il clou della stagione arriverà il 9 giugno con il Golden Gala di Roma, uno degli ultimi impegni prima dei Mondiali programmati in Oregon dal 15 al 24 luglio. Tamberi punta a chiudere il cerchio di una carriera già piena di grandissimi successi puntando il mondiale all'aperto, che lo farebbe entrare di diritto nell'olimpo dei migliori atleti della storia. L'appuntamento della prossima estate, infatti, rimane l'ultimo grande trofeo da conquistare. "Eugene è un chiodo fisso – ammette – Roma è una bellissima tappa per arrivarci al meglio. Più gli stimoli sono alti più mi carico. Mi son sempre divertito da morire al Golden Gala e sono felice sia una delle ultime tappe prima di Eugene, che è il mio obiettivo più grande se non l'unico di quest'anno". E sul gambaletto di gesso di Rio rivela: "è vicino alla medaglia e non lo toglie nessuno da lì, l'uno ha portato all'altro. È parte della mia storia e della mia carriera. Sarà lì per sempre. Per apprezzare la vittoria di Tokyo, bisogna partire dall'infortunio pre Rio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 09-Mag-22 17:57