Basket: Nba. Play-off, Philadelphia pareggia la serie con Miami

I Sixers vincono gara-4 per 116-108, agli ospiti non bastano i 40 punti di Butler NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia pareggia la serie con Miami nel secondo turno dei play-off della Eastern Conference di Nba. Sul parquet casaligno del Wells Fargo Center, davanti a oltre 21mila spettatori, i Sixers superano Miami Heat per 116-108 in gara-4, portando così la sfida sul 2-2. Non bastano, al quintetto della Florida, i 40 punti messi a segno da Butler, top-scorer dell'incontro; tra i padroni di casa, 31 per Harden e 24 per Embiid. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 09-Mag-22 08:52