Tennis: Internazionali. Cobolli esce di scena al primo turno

Il ventenne romano si è arreso in due set allo statunitense Brooksby ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli esce di scena al primo turno degli Internazionali d'Italia, quinto ATP Masters 1000 stagionale con un montepremi di 5.415.410 euro in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 20enne tennista romano, n.150 del ranking e in tabellone con una wild card, nel match che ha aperto il programma sulla Grand Stand Arena è stato sconfitto per 6-3 6-4, in un'ora e 51 minuti di partita, dello statunitense Janson Brooksby, n.38 ATP. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Mag-22 13:32